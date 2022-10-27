Москва, 27 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Западные страны насаждают потребительские стереотипы в мире, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

При этом, отметил российский лидер, на Западе утверждают, что их культура и мировоззрение должны быть универсальными, и ведут себя соответствующим образом в мировой политике.

Ранее Владимир Путин отметил, что упрощение и стирание всех различий стало сущностью современного Запада, и в этом есть прямой меркантильный интерес.