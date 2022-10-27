Москва, , 17:45 — REGNUM Глобальный кризис приобрёл такой масштаб, что всё человечество должно сделать выбор между накапливанием проблем и поиском решений, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«В современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения — пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным», — сказал Владимир Путин.

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