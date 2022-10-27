Москва, , 17:42 — REGNUM Тина Канделаки опровергла информацию о том, что телеканал ТНТ приостановил производство юмористических программ. Об этом она 27 октября сообщила в своём телеграм-канале.

Тина Канделаки Kremlin.ru

«Друзья, шутки шутите?», — написала Канделаки, добавив, что уже завтра, 28 октября 2022 года, на ТНТ состоится презентация нового сезона. Она также отметила, что канал представит 60 новых проектов.

Напомним, ранее телеграм-канал Baza сообщил, что ТНТ якобы приостановил съёмки комедийных шоу из-за того, что все комики уехали из России. Администрация ресурса также написала, что Канделаки, возглавившая канал в феврале 2022 года, решила направить ресурсы компании на создание сериалов.