Белград, 27 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Вопреки мнению сербского оппозиционного политика Младжана Джорджевича, Сербия не вступит в НАТО и не введет санкции против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 октября во время пресс-конференции в Белграде.

Predsednik.rs Александр Вучич

Напомним, что лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич 25 октября в интервью ИА REGNUM прокомментировал состав нового правительства Сербии. По его мнению, у этого правительства будет несколько задач. Первая из них — привести внешнюю политику Сербии в соответствие с общей линией ЕС, то есть ввести санкции против России. Вторая — закрыть вопрос Косово и Метохии и обеспечить сепаратистскому Косово вступление в ООН. Третья задача — открыть путь для вступления Сербии в НАТО.

«Что мне теперь делать? Младжан Джорджевич говорит — идет Сербия в НАТО. Не пойдет Сербия в НАТО, но, если бы он не врал, не смог бы жить. Это тот, кто гордится значком ФСБ, который он купил на Красной площади. Там он стоит рублей 17. Купил, приколол и теперь обманывает народ в Сербии, что он работает на ФСБ», — рассказал Вучич во время пресс-конференции, которую транслировало информационное агентство «Танюг».