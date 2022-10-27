Кострома, , 17:52 — REGNUM Костромичи просят власти вернуть автобус №56, отменённый в городе с 1 октября. Об этом сообщает «Костромская народная газета».

Автобус в Костроме

Больше всего нареканий упразднение вызвало у жителей Якиманихи, Юбилейного, Черноречья, Давыдовских микрорайонов. Они жалуются, что не могут попасть в центральный и другие районы города без пересадок. Газета отмечает, что жители просили оставить автобус на публичных слушаниях по изменению транспортной сети, но их просьбы не были учтены.

Напомним, с 1 октября количество маршрутов в Костроме было сокращено с 45 до 40. В частности, отменены автобусы №9, 10, 38 и 56. Некоторые маршруты — №2,23,49 и №15 продлены до посёлка Первого и Малышково.

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