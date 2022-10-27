Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Северной столице появился прогноз о том, когда стоит ожидать первого снега. Им поделился петербургский синоптик Юрий Куткевич, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

В Северной столице пока держится плюсовая температура, она сохранится до конца первой недели ноября. Поэтому ожидать снежного покрова в этот период не стоит.

«Первый снег может выпасть, но, пока земля не промёрзла, он будет быстро таять. Чтобы он лёг, нужно понижение температуры. Первая неделя ноября, до 7 числа, сохранит тепло. Снежный покров до этого ждать не приходится», — сообщил синоптик.

В первые дни ноября могут быть осадки в виде дождей, местами может быть и снег.

Отметим, что другой синоптик, ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, спрогнозировал выпадение первого снега 27–28 октября.