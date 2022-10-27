Москва, , 18:30 — REGNUM На ТНТ не планируют останавливать производство комедийных шоу. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора канала Тина Канделаки в личном телеграм-канале.

Тина Канделаки Дарья Драй © ИА REGNUM

«Друзья, шутки шутите? Немного терпения, и вы всё узнаете, уже в эту пятницу у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей», — написала Канделаки. Уточняется, что съемочный процесс большинства передач на телеканале вовсе не приостанавливался, несмотря на слухи в Сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канада расширила персональные ограничения против России, включив в санкционные списки 34 новых имени и одну организацию. В список попали Тина Канделаки, Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков и другие.

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