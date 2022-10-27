Москва, , 17:37 — REGNUM Упрощение и стирание всех различий стало сущностью современного Запада, в этом есть и прямой меркантильный интерес. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский лидер отметил, что власть над миром — это то, что Запад сегодня «поставил на кон в своей игре». Тем не менее, считает Владимир Путин, Западу придётся начать равноправный разговор с другими странами об общем будущем.

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