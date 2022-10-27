Москва, 27 октября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Упрощение и стирание всех различий стало сущностью современного Запада, в этом есть и прямой меркантильный интерес. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что власть над миром — это то, что Запад сегодня «поставил на кон в своей игре». Тем не менее, считает Владимир Путин, Западу придётся начать равноправный разговор с другими странами об общем будущем.