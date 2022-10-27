Москва, , 17:33 — REGNUM Глобалисты и подконтрольные им структуры пытаются ввести для всего мира одно правило — глобальная власть имеет право жить без правил, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

"Есть попытка утвердить одно правило, чтобы глобальные власти могли жить без всяких правил», — сказал Владимир Путин.

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