Москва, 27 октября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Глобалисты и подконтрольные им структуры пытаются ввести для всего мира одно правило — глобальная власть имеет право жить без правил, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин выступает на дискуссионном клубе «Валдай» — трансляция»

Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Есть попытка утвердить одно правило, чтобы глобальные власти могли жить без всяких правил», — сказал Владимир Путин.