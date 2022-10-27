Москва, , 17:31 — REGNUM События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию и уже переросли в системный кризис в различных сферах. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее российский лидер заявил о деградация мировых институтов и международного права и размывании принципа коллективной безопасности в мире.

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