Москва, 27 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию и уже переросли в системный кризис в различных сферах. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее российский лидер заявил о деградация мировых институтов и международного права и размывании принципа коллективной безопасности в мире.