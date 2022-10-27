Ярославль, , 17:54 — REGNUM В Ярославской области создана психологическая служба для участников СВО, вернувшихся из мест боевых действий, их семей, а также переселенцев. Об этом сообщает правительство региона.

Психологическая служба Правительство Ярославской области

Служба организована на базе Ярославской областной психиатрической больницы.

«В связи с проведением специальной военной операции появилась необходимость оказания помощи людям, которые сейчас наиболее подвержены развитию посттравматического стрессового расстройства. Это военнослужащие, участники боевых действий, их родственники, беженцы и их дети. Наши специалисты помогут всем, кому нужна психологическая помощь и поддержка, разобраться в своем состоянии», — пояснил заместитель главного врача больницы Алексей Рицков.

Получить помощь можно по телефону доверия. Консультации проводят врачи-психотерапевты, психиатры и клинические психологи. Вместе с этим в больнице работает кабинет психологической помощи.