Москва, , 17:28 — REGNUM Вопрос об обязательной регистрации в России компаний, которые добывают морские ресурсы в стране, поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Если это наши отечественные компании — это одно. Если это офшорные компании, коллеги, мы с этим должны бороться», — сказал Володин в ходе обсуждения законопроекта о втором этапе инвестквот добычи водных биоресурсов.

«Они получают квоты, но, чтобы принадлежало всем, давайте возьмём и обяжем зарегистрироваться в России, чтобы здесь оставалась добавленная стоимость. И правильно правительство предлагает», — считает парламентарий.

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