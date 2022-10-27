Ижевск, , 17:27 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии продлили ряд льгот для предпринимателей республики и ввели дополнительные налоговые льготы. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Налоги Kakprosto.ru

Министр экономики республики Михаил Тумин отметил, что предприниматели нуждаются в продлении действующих налоговых льгот и установлении новых.

Так, уже с этого года налоговые ставки для индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались впервые в период с 2022 по 2024 год, составят по УСН «доходы» в год регистрации ИП — 1%, в течение двух последующих лет — 3%. Ставка по УСН «доходы минус расходы» составит 5% на три года. Также на эту меру могут рассчитывать предприниматели, которые ранее работали в Удмуртии, но закрыли ИП до 1 января 2022 года.

Сниженная ставка сохранится и для ИП и юридических лиц, которые ранее перешли на УСН после отмены единого налога на вмененный доход. Ставка для них составит 4,2% по УСН «доходы» и 10,2% по УСН «доходы минус расходы». Ожидается, что льготой воспользуются около 5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

До 2025 года налоговые льготы получат аккредитованные IT-компании в случае сохранения численности сотрудников на уровне не менее 90% от предыдущего года. Ставки составят 1% по УСН «доходы» и 5% по УСН «доходы минус расходы».

Льготные ставки по УСН продляются и для предпринимателей, которые перерегистрируют бизнес в республику. Кроме того, льготы сохраняются для социальных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в Закон №66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении УСН (упрощенной системы налогообложения)» разработало правительство Удмуртии.

Читайте также: Правительство Удмуртии готовит изменения в налоговый кодекс для бизнеса