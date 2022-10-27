Москва, , 17:27 — REGNUM В мире сегодня наблюдается деградация глобальных институтов, размывание принципа коллективной безопасности и подмена международного права «правилами». Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер отметил, что западные страны отрицают суверенитет других государств и народов, отказываются признавать их самобытность и уникальность.

По мнению Запада, все должны быть «причёсаны» под вышеуказанные «правила», отметил Владимир Путин.

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