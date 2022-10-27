Москва, 27 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В мире сегодня наблюдается деградация глобальных институтов, размывание принципа коллективной безопасности и подмена международного права «правилами». Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что западные страны отрицают суверенитет других государств и народов, отказываются признавать их самобытность и уникальность.

По мнению Запада, все должны быть «причёсаны» под вышеуказанные «правила», отметил Владимир Путин.