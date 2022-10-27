Загреб, , 17:27 — REGNUM Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европарламента (LIBE) поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону.

Шенген

За этот доклад проголосовали 45 европейских представителей, восемь были против, пятеро воздержались.

На состоявшемся обсуждении было подтверждено, что Хорватия может присоединиться к Шенгену в начале 2023 года.

Представители Европейского парламента (ЕП) обсудили на этой сессии отчет европейского представителя Пола Рангеля, который подтверждает, что Хорватия соответствует всем критериям, чтобы стать частью безграничной зоны в рамках Европейского Союза (ЕС).

Автор доклада Пауло Ранхель заявил после голосования, что Хорватия прошла «наиболее полную оценку членства в Шенгенской зоне среди всех стран ЕС на сегодняшний день». Он заявил, что страна выполнила 281 рекомендацию в восьми областях Шенгенского законодательства.