Ставрополь, , 17:25 — REGNUM В Ставрополе состоялось вынесение приговора по делу об организации убийства. На скамье подсудимых оказался бывший заместитель мэра города Андрей Уткин. Его признали виновным и приговорили к 12,5 года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как установлено в ходе следствия и доказано судом, в 2004 году Уткин организовал убийство двух человек, которые ранее покушались на его жизнь. Они устроили подрыв взрывного устройства возле дома чиновника, когда он выезжал со двора. Однако по не зависящим от них причинам взрыв произошел не вовремя, и заммэра остался жив.

Желая отомстить своим врагам, Уткин нанял бандитов из организованной банды и те расправились с жертвами на территории пивоваренного завода в городе Пятигорске, куда их доставил сотрудник правоохранительных органов.

Ранее все участники этого преступления были осуждены. Получил свой срок и бывший сотрудник правоохранительных органов.

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