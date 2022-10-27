Петрозаводск, , 17:35 — REGNUM В бюджет Республики Карелии в 2023 году должно поступить 76,2 млрд рублей в качестве доходов. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Здание правительства Карелии t. me/AParfenchikov

Расходы региона на 2023 год запланированы на уровне 80 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 3,8 млрд рублей. Сумма налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета должна составить 46,2 млрд рублей.

Большую часть бюджета Карелии в 2023 году направят на социальную сферу — 51,9 млрд рублей (64,9%). Деньги пойдут, в том числе, на увеличение выплат на содержание детей-сирот, на вознаграждения приёмным родителям и опекунам. Также средства потратят на реализацию льготных лекарств.

На развитие дорожной инфраструктуры выделят 12,1 млрд рублей. В частности, продолжат ремонтировать дороги Карелии и Петрозаводска, а также восстанавливать объекты дорожного хозяйства.

«Все намеченные социальные обязательства будут выполнены — в проекте бюджета предусмотрены необходимые ресурсы. При этом мы сохраняем нацеленность на развитие, включая реализацию национальных проектов, федеральной целевой программы развития и индивидуальной программы развития Республики Карелия», — заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Проект бюджета Республики одобрили члены правительства Карелии. Его направят на рассмотрение в Законодательное собрание региона.