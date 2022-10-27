Белгород, , 17:27 — REGNUM В четырёх сёлах Белгородского района Белгородской области вводится режим чрезвычайной ситуации, жители будут переселены, сообщил 27 октября глава районной администрации Владимир Перцев написал в своём телеграм-канале.

Воронка после обстрела ВСУ Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Белгородского района Белгородской области.

«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сел будут переселены в безопасное место», — написал Владимир Перцев.

Напомним, Белгородский район регулярно подвергается террористическим обстрелам со стороны боевиков ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Военкор Пегов рвётся на передовую после ранения — Пушилин