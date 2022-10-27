Белгород, 27 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В четырёх сёлах Белгородского района Белгородской области вводится режим чрезвычайной ситуации, жители будут переселены, сообщил 27 октября глава районной администрации Владимир Перцев написал в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Воронка после обстрела ВСУ

Решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Белгородского района Белгородской области.

«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сел будут переселены в безопасное место», — написал Владимир Перцев.

Напомним, Белгородский район регулярно подвергается террористическим обстрелам со стороны боевиков ВСУ.