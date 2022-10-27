Москва, 27 октября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Законопроект о северном завозе представил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Правительство Иркутской области Северный завоз

Проект федерального закона предусматривает определение самого понятия «северный завоз», распределение полномочий по управлению северным завозом между всеми уровнями власти, определение грузов северного завоза, развитие сети опорной транспортно-логистической инфраструктуры, оказание федеральных мер поддержки, совершенствование закупки товаров северного завоза, создание единого морского оператора северного завоза, создание федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза.

Предусматривается разбивка всех грузов северного завоза на три категории. К первой категории грузов северного завоза предлагается отности товары жизнеобеспечения: социально-значимые продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, лекарственные средства, медицинские изделия, топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы. Ко второй категории грузов — грузы для государственных и муниципальных нужд, закупаемые по 44-ФЗ и 223-ФЗ. К третьей категории грузов северного завоза предлагается отнести все иные закупаемые товары.

Законопроектом предусматриваются федеральные меры поддержки: бюджетные кредиты под 0,1% сроком до 3 лет. Также предполагается сохранение субсидирования расходов на транспортировку моторного топлива на железнодорожном транспорте и субсидирование морских перевозок единым морским оператором.

По поручению президента России законопроект предусматривает создание единого морского оператора, который будет осуществлять регулярные перевозки в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов по расписанию.

Предполагается, что тарифы на перевозку грузов жизнеобеспечения, грузов для государственных и муниципальных нужд будут регулироваться государством.

Северный завоз осуществляется в 25 субъектах РФ, на территориях которых проживают 3 млн человек. Ежегодно по северному завозу завозится 3,2 млн грузов, ежегодная их стоимость — 87 млрд рублей.

Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в феврале.