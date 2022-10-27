Белгородский район, Белгородская область, 27 октября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района Белгородской области. Об этом в телеграм-канале написал глава района Владимир Перцев 27 октября по итогам заседания районной КЧС.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Белгородская область

«Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сёл будут переселены в безопасное место», — написал Перцев.

Он также сообщил, что переселяемые жители получат компенсации в размере 10 тысяч рублей на съём жилья в пределах Белгородской области, многодетные семьи получат по 15 тыс. рублей, ещё по три тысячи будет выделено на питание каждого ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание муниципальных комиссий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в четырёх районах области и возможное введение режима ЧС ранее анонсировал губернатор Вячеслав Гладков.