София, , 17:14 — REGNUM На сегодняшний день София не имеет возможностей для отправки киевскому режиму летального оружия, поскольку она заинтересована в укреплении собственной армии. Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов, передает 27 октября БТВ.

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По словам Стоянова, все риски для болгарских вооруженных сил должны быть оценены политиками «еще до того, как Болгария поставит Киеву хотя бы один боеприпас».

«Я знаю, что Словакия передала [киевскому режиму] несколько комплексов С-300. При этом Братислава лишилась эффективных ракетных систем, — отметил он. — Наше государство должно абстрагироваться от участия в конфликте на территории сопредельного государства».

Напомним, ранее представители ряда прозападных сил в Народном собрании (парламенте) Болгарии выступили с призывом обеспечить Киев современным оружием, включая ракеты, БМП и танки.