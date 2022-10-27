Москва, , 17:19 — REGNUM Муж сбежавшей из России телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов выступит свидетелем обвинения по делу против своей жены, попавшей в число подозреваемых по делу о вымогательстве. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Режиссер Константин Богомолов Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным источника, Богомолова «непременно допросят» для того, чтобы получить характеристику его супруги. «Впрочем, режиссер может воспользоваться 51-й статьей Конституции, которая дает возможность не свидетельствовать против себя и своих близких. Не думаю, что супруг будет давать компрометирующие показания против Ксении», — отметил адвокат кинорежиссера.

Напомним, 26 октября Собчак стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Правоохранители провели обыски в подмосковном особняке телеведущей, однако ей удалось покинуть территорию России.

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