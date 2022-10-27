Грозный, 27 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Чечне уличена в коммерческом подкупе заместитель директора филиала коммерческого колледжа в городе Урус-Мартане. Представитель администрации учебного заведения получила денежное вознаграждение за выдачу справки, содержащей ложные сведения. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как было установлено в ходе следствия, к обвиняемой в мае 2022 года обратилась местная жительница, которой была необходима справка с ложными сведениями о прохождении обучения ее дочерью в филиале колледжа. Сумма обещанного вознаграждения составляла 40 тыс. рублей.

При получении денежных средств замдиректора колледжа была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В ближайшее время состоится суд над работником образования, запятнавшим честь педагога. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение.