Саратов, 27 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Обратиться в прокуратуру после крупной коммунальной аварии на теплотрассе в Саратове поручил зампреду правительства области Павлу Мигачеву губернатор Роман Бусаргин после проверки ремонтных работ на улице Технической.

t. me/pool_64 Нарушено теплоснабжение в Саратове

Из-за прорыва магистрали без тепла остаются 80 многоквартирных домов и четыре объекта социальной сферы.

В саратовском филиале «Т Плюс» пояснили, что для восстановления теплоснабжения энергетики монтируют около 6 метров нового трубопровода. Работы на объекте ведут непрерывно, привлечено 25 человек и восемь единиц спецтехники.

Завершить ремонт и начать постепенно подключать теплоснабжение планируют до конца дня, 27 октября.

В ночь на 28 октября в Саратовской области возможен мокрый снег с дождем, местами слабая метель. Температура воздуха составит — 3…2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 октября в Саратове коммунальная авария на тепломагистрали оставила без горячей воды и теплоснабжения 44,5 тыс. жителей.

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