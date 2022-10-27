Ижевск, , 17:04 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии приняли два законопроекта по поправкам в Конституцию республики, которые внесены в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Госсовета Удмуртии Пресс-служба Государственного совета Удмуртии

Поправки, в частности, позволят главе Удмуртии быть руководителем регионального правительства, или учредить должность премьер-министра. В случае учреждения должности главы правительства, он будет назначен главой республики при согласовании с Госсоветом, освобождаться он будет также главой региона.

Также поправки уточняют ряд полномочий регионального парламента и правительства.

ИА REGNUM напоминает, основные главы закона о публичной власти в России вступили в силу 1 июня текущего года. Закон закрепляет единую структуру региональных органов власти в стране, принципы их работы и механизм взаимодействия, определяет особенности осуществления законодательного процесса и конкретизирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму.

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