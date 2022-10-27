Бишкек, , 19:41 — REGNUM Арест финансируемых США оппозиционеров в Киргизии и блокировка американского СМИ — сигнал Бишкека Вашингтону. Власти Киргизии недовольны тем, что Запад финансирует протесты в стране. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил эксперт по Киргизии на условиях анонимности.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 26 октября министерство культуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык Медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Причиной стала публикация недостоверных материалов о таджикско-киргизском вооружённом конфликте. 23 октября силовики Киргизии задержали ряд политиков и лидеров неправительственных организаций, 12 человек арестовали на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков.

По мнению эксперта, в Киргизии «со второй половины года наблюдает рост активности ряда политических сил, которые можно отнести к группе оппозиционных».

«Период политического затишья, вызванный разгромом оппозиции в 2021 году, а также пандемией коронавируса, завершился. На естественный рост активности удачно наложился приток средств из-за рубежа. На фоне конфликта между Россией и Западом США, Великобритания и ЕС резко увеличили финансовую поддержку ряда политиков, общественных деятелей и СМИ. В обмен на деньги спонсоры требовали немедленных действий», — рассказал эксперт, знакомый с ситуацией.

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Собеседник подчеркнул, что «дополнительные средства стали допингом, политическая температура в стране начала расти».

политолог из Киргизии «Сейчас мы видим, как в ответ на рост активности части местных политиков, использовавших для раскачки негатива тему спорных территорий на границе с Узбекистаном и передачу рудника Жетим-Тоо Китаю, власти Киргизии начали закручивать гайки. Ряд ключевых деятелей новой оппозиции арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков. Блокировка киргизского филиала американского СМИ «Радио «Азаттык» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) — в первую очередь сигнал Бишкека Вашингтону. Действующие власти таким образом демонстрируют недовольство вмешательством США во внутреннюю политику и, в частности, финансирование ими ряда оппозиционных деятелей».

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Аналитик пояснил, что после случившегося в Киргизии — теперь ход за США.

«Вашингтон может прислать представителя на переговоры, как это уже бывало не раз подобных случаях, а могут пойти на обострение. При достижении компромисса, «Азаттык» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) разблокируют, в противном случае судьба этого СМИ может постичь ряд других киргизских СМИ, живущих на американские деньги», — резюмировал политолог.