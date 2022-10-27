Краснодар, 27 октября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Краснодарском крае женщина едва не выбросила с балкона младенца. Об этом сообщается в телеграм-канале 112.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Инцидент случился в селе Агой Туапсинского района. Очевидцы заметили, как женщина свесила своего ребёнка с балкона квартиры, расположенной на седьмом этаже. Прохожие увидели и вызвали полицию.

Ребёнок не пострадал. Вместе с женщиной и младенцев в квартире находился старший ребёнок. Детей забрала к себе бабушка.

Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.