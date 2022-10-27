Москва, 27 октября 2022, 17:02 — REGNUM Многосерийный документальный фильм «Казачество» опубликован в свободном доступе для всех жителей России, сообщает 27 октября пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
На сегодняшний день авторы фильма, режиссером которого является Александр Часовников, выпустили три первых серии, повествующих о жизни современного казачества.
В первом сезоне фильма зрители могут ознакомиться с сегодняшним днём Кубанского, Уральского и Донского казачества.
Документальный фильм можно посмотреть на стриминговом интернет-сервисе Premier.
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