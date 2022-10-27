Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд ужесточил и сделал реальным приговор главному фигуранту уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве новой сцены МДТ — Театра Европы Максиму Корнееву, который ранее по решению районного суда избежал реального наказания за хищение 250 млн рублей. Об этом сообщили 27 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, летом 2021 гола Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга Корнеев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (два эпизода) мошенничество), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года.

Однако с приговором не согласилось гособвинение и подало апелляцию. Корнеев свою вину не признал, хотя следствие доказало, что деньги — 250 млн рублей, предназначенные для строительства новой сцены театра — он потратил вместе с соучастниками на элитные иномарки, яхты и путешествия.

«Санкт-Петербургский городской суд приговор изменил, назначив Корнееву наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в исправительной колонии общего режима. Корнеев взят под стражу в зале суда», — добавили в ОПС.

Как сообщало ИА REGNUM, по громкому делу изначально проходило трое лиц, возглавлявших ООО «Стройсоюз СВ», которое получило подряд Министерства культуры РФ на строительство в центре Петербурга нового здания театра Льва Додина. Все фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ России в феврале 2018 года, позже двое из них были отпущены под подписку о невыезде и получили условные сроки, а Корнеев на время следствия оставался под стражей.

Планы по завершению строительства новой сцены МДТ из-за мошенничества сместились на 2024 год. Работы осуществляет новый подрядчик.

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