Донецк, , 17:00 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил больницу, где проходит лечение российский военный корреспондент Семён Пегов, получивший ранение ноги.

Республиканский травматологический центр (РТЦ), г. Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

«Семён Пегов уже рвется сбежать из больницы, несмотря на запреты врачей. Они говорят, что Семёну очень повезло, обычно после наступления на мину «Лепесток» последствия гораздо хуже», — написал в своём телеграм-канале Пушилин.

Врачи Республиканского травматологического центра (РТЦ) в Донецке, куда был доставлен Семён Пегов, говорят, что журналист родился в рубашке. Однако под присмотром врачей необходимо провести ещё время — около двух месяцев.

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