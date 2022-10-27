Донецк, 27 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил больницу, где проходит лечение российский военный корреспондент Семён Пегов, получивший ранение ноги.

Александр Погожев ИА REGNUM Республиканский травматологический центр (РТЦ), г. Донецк

«Семён Пегов уже рвется сбежать из больницы, несмотря на запреты врачей. Они говорят, что Семёну очень повезло, обычно после наступления на мину «Лепесток» последствия гораздо хуже», — написал в своём телеграм-канале Пушилин.

Врачи Республиканского травматологического центра (РТЦ) в Донецке, куда был доставлен Семён Пегов, говорят, что журналист родился в рубашке. Однако под присмотром врачей необходимо провести ещё время — около двух месяцев.