Красноярск, 27 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Красноярске семьи мобилизованных могут получить бесплатную психологическую помощь. Об этом сообщили в администрации города.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

«Её оказывают психологи красноярского отделения Российского Красного Креста и кризисного центра «Верба», — уточнили в мэрии. — Если сложно справиться с эмоциями, страхом, отчаянием, тревогой — срочно звоните! Как это происходит? Вы звоните на телефон Российского Красного Креста. Вас записывают к психологу на ближайший вторник».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Он вступит в силу 1 ноября.

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