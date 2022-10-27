Москва, , 16:59 — REGNUM Законопроект о государственной пошлине за выдачу и переоформление ряда разрешительных документов в сфере оборота охотничьего и иного оружия внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предусмотрена возможность для граждан России, не желающих по тем или иным причинам приобретать огнестрельное оружие в собственность, получения нового специального разрешения, предоставляющего право на получение охотничьего оружия в аренду — разрешения на ношение и использование охотничьего оружия.

Также предусмотрен новый вид разрешительного документа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), ведущих охотничье хозяйство, оказывающих услуги в сфере охотничьего хозяйства иностранным гражданам и намеревающихся передать охотничье оружие в аренду для целей охоты таким лицам — разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты.

Одновременно законопроектом предлагается установить государственную пошлину за выдачу и переоформление разрешений на транспортирование и перевозку оружия и (или) патронов, а также за переоформление лицензий на экспонирование или коллекционирование оружия.