Москва, 27 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Законопроект о государственной пошлине за выдачу и переоформление ряда разрешительных документов в сфере оборота охотничьего и иного оружия внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предусмотрена возможность для граждан России, не желающих по тем или иным причинам приобретать огнестрельное оружие в собственность, получения нового специального разрешения, предоставляющего право на получение охотничьего оружия в аренду — разрешения на ношение и использование охотничьего оружия.

Также предусмотрен новый вид разрешительного документа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), ведущих охотничье хозяйство, оказывающих услуги в сфере охотничьего хозяйства иностранным гражданам и намеревающихся передать охотничье оружие в аренду для целей охоты таким лицам — разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты.

Одновременно законопроектом предлагается установить государственную пошлину за выдачу и переоформление разрешений на транспортирование и перевозку оружия и (или) патронов, а также за переоформление лицензий на экспонирование или коллекционирование оружия.