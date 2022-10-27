Уфа, , 16:57 — REGNUM 55-летний российский специалист Арслан Халимбеков сменил Дениса Попова на посту главного тренера футбольного клуба «Уфа». Об этом 27 октября сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Игроки ФК «Уфа» Fcufa.pro

«Мы рады вновь приветствовать Арслана Шарапутдинова в нашей команде! Желаем больших успехов и много побед», — написала пресс-служба «Уфы».

Ранее пост главного тренера «Уфы» покинул Денис Попов. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

После 15 сыгранных туров Первой Лиги 2022/23 «Уфа», одержав четыре победы и набрав 16 очков, располагается на 14-й позиции в турнирной таблице регулярного чемпионата.