Москва, 27 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 21 октября составил $541 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 14 октября международные резервы страны составляли $544,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $3,4 млрд, или на 0,6%.

В комментарии регулятора уточняется, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.