Севастополь, 27 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Пожар в складских помещениях произошёл в Балаклавском районе Севастополя днём 27 октября, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

61.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев в 15:46.

Было установлено, что пожар произошёл на складе на улице Калича. На тушение был подан ствол «Пурга-5».

Пожар был локализован на площади 15 квадратных метров, к данному моменту ликвидировано открытое горение. При пожаре никто не погиб и не пострадал.