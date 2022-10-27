Чебоксары, 27 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Чувашии завершено судебное разбирательство в отношении бывшего директора центра социального обслуживания. Его признали виновным в присвоении средств подопечных, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал экс-заведующий отделением стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения «Красноармейский ЦСОН». По данным следствия, около четырёх лет он похищал средства пожилых граждан, которые находились на попечении в учреждении.

Правоохранители установили, что он снимал средства с банковских карт потерпевших, использовал их карты при заправке топливом личного автомобиля, при покупке товаров на личные нужды, а также переводил деньги на свой расчётный счёт.

Ущерб потерпевшим следствие оценило в 150 тыс. рублей.

Преступная деятельность выявлена совместно с СКР. Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета») и двух эпизодах ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение»).

Суд признал бывшего заведующего виновным, назначив 1,5 года условного срока с лишением права занимать в течение 3,5 лет руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Чебоксарах завершено расследование в отношении бывшего руководителя бюджетного учреждения «Чувашгосансамбль». Ему инкриминируют присвоение средств, взяточничество, превышение полномочий.

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Как сообщало ИА REGNUM , в октябре 2022 года вынесен обвинительный приговору бывшему директору спортшколы в Чувашии. Суд признал его виновным в присвоении денежных средств и мошенничестве.

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