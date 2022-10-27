Новосибирск, , 16:54 — REGNUM В Новосибирске, который в этом году выбран Новогодней столицей России, праздничные мероприятия пройдут под лозунгом «Мы вместе!». Об этом сообщили в мэрии города.

С Новым годом! Алексей Колчин, ИА REGNUM

Как уточнили в администрации, каждый район подготовит локацию, посвященную какому-то федеральному округу России. При этом главными площадками станут Театральный и Первомайский скверы, парк «Арена», Михайловская набережная и улица Ленина, которую сделают пешеходной. Её планируют перекрыть для транспорта с 6 ноября 2022 года по 10 февраля 2023 года.

Также в городе будут работать около 70 катков, в том числе у здания театра оперы и балета, а на Михайловской набережной планируют залить самый длинный каток в России — 1300 метров.

Полная программа празднования Нового года в Новосибирске будет готова к 1 декабря. Сейчас же известно, что основные новогодние мероприятия пройдут с 1 по 7 января.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске «новогодние» 25 млн передадут военнослужащим и их семьям.