Москва, 27 октября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на поддержку строительной отрасли в условиях недружественных действий иностранных государств и направленный на решение проблемы расселения граждан из аварийного и ветхого жилого фонда, внесла в Госдуму Воронежская областная Дума, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается дополнить законодательство нормой о возможности заключения между инвестором-застройщиком и органом местного самоуправления дополнительного соглашения к договору о развитии застроенной территории в части увеличения срока действия такого договора до трех лет.

Несвоевременное освоение территорий, выход за сроки действия договоров влекут за собой расторжение договоров с инвесторами-застройщиками без компенсации понесенных затрат и применение предусмотренных договорами штрафных санкций, отмечают авторы.