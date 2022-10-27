Москва, , 16:52 — REGNUM Онлайн-школа журналистки Тины Канделаки запустила бесплатный онлайн-курс, который расскажет о раздельном сборе и накоплении отходов. Презентация курса состоялась в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Контейнеры для раздельного сбора мусора Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Онлайн-курс будет доступен каждому на бесплатной основе. Все участники получат семь уроков, которые будут длиться по 15 минут. Пользователям также расскажут о том, как работает программа раздельного накопления отходов в Москве, что выбрасывать в синий контейнер для вторсырья, а что в серый для смешанных отходов, как читать маркировку на упаковке и как подготовить её к сдаче на переработку.

«У молодого поколения становится модным носить вещи из переработанного материала, носить одежду из секонд-хэндов. Интерес к экологичным пищевым продуктам проявляет и более старшее поколение. Инвестиции в зеленые технологии станут эффективными, когда появится ответственность за своё будущее. Надо начинать осознанное отношение с себя. Вопросы экологии касаются каждого», — сказала Канделаки в ходе презентации.

По её словам, каждый человек должен начинать с собственных действий: »Пусть этот курс будет таким действием. Вас ждёт много интересной важной информации, которая поможет начать сортировать мусор».

Экопросветитель Роман Саблин отметил тот факт, что три года назад Москва перешла на раздельный сбор отходов, и эко-просвещение не стоит на месте: »Эко-школа — это большая массовая история по эко-просвещению. В Москве 46% сортируют мусор на смешанные отходы и вторсырье. [Требуется] всего два контейнера [для сортировки отходов], это же просто! Задача курса — повысить процент таких людей, чтобы это стало такой же привычкой, как чистить зубы утром».

Ещё одной целью курса, по его словам, является попытка разобраться со всеми мифами касательно раздельного сбора мусора: «Когда мы снижаем количество одноразовых вещей, например, используем многоразовые трубочки — это мелочь, но я знаю сотни людей, которые начинают обращать на это внимание».

Специалист рассказал также, что целевая аудитория курса — взрослые и дети старше 10 лет: »Материал достаточно сложный. Можно смотреть его вместе с детьми. Лучший способ привить ребёнку привычку сортировать отходы — начать сортировать самим».

Напомним, с 1 января 2020 года Москва перешла на раздельный сбор отходов. Контейнеры с синей наклейкой и надписью «Вторсырье» предназначены для отходов, которые подлежат переработке (бумага, пластик, стекло и металл). В контейнеры с серой наклейкой и надписью «Смешанные отходы» можно выбрасывать все остальное: пищевые отходы, средства личной гигиены, неперерабатываемые емкости и другое. Отходы из синих и серых контейнеров забираются разными мусоровозами с наклейками соответствующих цветов.