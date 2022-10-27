Москва, , 17:05 — REGNUM В МГУ имени Ломоносова создадут курс военной журналистики с целью научить студентов профессионально освещать военные темы. Об этом на межрегиональном форуме СМИ «Енисей. РФ-2022» заявил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), гендиректор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание МГУ Marizavarzina

«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так», — сказал Новиков. Предполагается, что в рамках курса студенты встретятся с известными военкорами российских СМИ, которые поделятся своим опытом работы.

Стоит отметить, что на текущий момент специальность «Военная журналистика» доступна для изучения лишь в двух российских вузах — Воронежском государственном университете и Военном университете имени князя Александра Невского Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, филиал МГУ планируется создать в Чечне в 2023 году. Его первыми студентами могут стать до 200 человек.

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