Челябинск, 27 октября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские обнаружили склад с контрафактной табачной продукцией на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Сигареты

Всего из незаконного оборота изъяли более 28 тыс. пачек. Владелицей товара оказалась женщина 1977 года рождения. Она хранила сигареты на складе на Троицком тракте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области у двоих граждан изъяли контрафактные сигареты на 1,5 млн рублей.