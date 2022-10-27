Париж, , 16:49 — REGNUM 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси с оценкой 10.0 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матчей 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23.

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

В матче с «Маккаби» полузащитник «Пари Сен-Жермен» отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и одной успешной обводкой. Точность передач аргентинца составила 81%.

В текущем сезоне Месси принял участие в 16 матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Действующее соглашение аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.