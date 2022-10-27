Салехард, , 17:03 — REGNUM Самые активные волонтёры проекта «Экология внутри» — десять ямальских школьников отправятся в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с опытом города и привезти интересные практики на Ямал. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

На протяжении двух месяцев 260 ямальских подростков занимались очисткой городов и посёлков округа. Добровольцы собрали более трёх тысяч кубометров мусора.

В Санкт-Петербурге экоактивисты посетят центральный офис Российского географического общества, институт Арктики и Антарктики, а также офис Газпрома. Школьников познакомят с работой различных экоцентров и мастерских, которые занимаются сбором, переработкой и изготовлением предметов обихода из вторсырья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «волонтёрский десант» 16 октября снова высадился на «арктическом пляже», чтобы провести финальную уборку 2022 года в рамках федерального проекта «Чистая Арктика».

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